Опубликовано видео саратовского спортсмена Ильи Захарова в самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T15:40:04+03:00

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Вчера, 30 марта, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал в соцсети Instagram, как он проводит свободное время на карантине.

- Сейчас появилось свободное время. Хоть я отношусь к вирусу спокойно и не переживаю, все же я и моя семья принимаем меры безопасности. Мы решили уехать на дачу на одну неделю и будем проводить время тут. Так как спортзал, в котором я занимаюсь тоже на карантине, решил продолжить заниматься сам... и взял с собой Алису на сегодняшнюю разминку, — написал в своем профиле спортсмен.

Спортсмен отметил, что «бороться» с вирусом именно так — лучший вариант для всех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/769953" frameborder="0"></iframe> Илья Захаров с дочкой занимается спортом на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU