Опубликовано видео саратовского спортсмена Ильи Захарова в самоизоляции
Вчера, 30 марта, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал в соцсети Instagram, как он проводит свободное время на карантине.
- Сейчас появилось свободное время. Хоть я отношусь к вирусу спокойно и не переживаю, все же я и моя семья принимаем меры безопасности. Мы решили уехать на дачу на одну неделю и будем проводить время тут. Так как спортзал, в котором я занимаюсь тоже на карантине, решил продолжить заниматься сам... и взял с собой Алису на сегодняшнюю разминку, — написал в своем профиле спортсмен.
Спортсмен отметил, что «бороться» с вирусом именно так — лучший вариант для всех.
Илья Захаров с дочкой занимается спортом на карантине.
ИСТОЧНИК KP.RU