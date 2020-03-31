Госдума приняла поправки в связи с распространением коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T15:13:22+03:00

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Депутаты Госдумы сегодня, 31 марта, приняли в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением нового коронавируса.

Теперь правительство наделяется правом вводить режим повышенной готовности или ЧС на территории России или на ее части и правом устанавливать правила поведения во время спецрежимов.

Также устанавливается особый порядок регистрации и обращения лекарств и медицинский изделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, ЧС.

Как заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предлагается наделить Правительство РФ полномочиями координирующего органа Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В случае ЧС или при угрозе заболевания, опасного для окружающих, правительство сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по определенному перечню.

Также вводятся особенности регулирования государственных и муниципальных закупок. Правительство сможет в этом году установить дополнительный перечень случаев, когда закупки можно будет осуществлять у единственного поставщика без конкурсов. Также можно будет изменить срок исполнения контракта и списать штрафы за неисполнение в связи с распространением коронавируса.

В исключительных случаях правительство может ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Для поддержки туроператоров в сфере выездного туризма предусмотрена возможность изменить сроки внесения взносов в фонды персональной ответственности. Также предложен механизм их использования для возврата средств туристам.

Авторы закона уверены, что принятие закона защитит здоровье населения и обеспечит нераспространение новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Также он поддержит законные интересы предпринимательской и иной экономической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU