Госдума приняла поправки в связи с распространением коронавируса
Депутаты Госдумы сегодня, 31 марта, приняли в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением нового коронавируса.
Теперь правительство наделяется правом вводить режим повышенной готовности или ЧС на территории России или на ее части и правом устанавливать правила поведения во время спецрежимов.
Также устанавливается особый порядок регистрации и обращения лекарств и медицинский изделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, ЧС.
Как заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предлагается наделить Правительство РФ полномочиями координирующего органа Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В случае ЧС или при угрозе заболевания, опасного для окружающих, правительство сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по определенному перечню.
Также вводятся особенности регулирования государственных и муниципальных закупок. Правительство сможет в этом году установить дополнительный перечень случаев, когда закупки можно будет осуществлять у единственного поставщика без конкурсов. Также можно будет изменить срок исполнения контракта и списать штрафы за неисполнение в связи с распространением коронавируса.
В исключительных случаях правительство может ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Для поддержки туроператоров в сфере выездного туризма предусмотрена возможность изменить сроки внесения взносов в фонды персональной ответственности. Также предложен механизм их использования для возврата средств туристам.
Авторы закона уверены, что принятие закона защитит здоровье населения и обеспечит нераспространение новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Также он поддержит законные интересы предпринимательской и иной экономической деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU