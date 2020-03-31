2020-03-31T15:13:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Госдума приняла поправки в связи с распространением коронавируса

Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутаты Госдумы сегодня, 31 марта, приняли в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением нового коронавируса.

Теперь правительство наделяется правом вводить режим повышенной готовности или ЧС на территории России или на ее части и правом устанавливать правила поведения во время спецрежимов.

Также устанавливается особый порядок регистрации и обращения лекарств и медицинский изделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, ЧС.

Как заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предлагается наделить Правительство РФ полномочиями координирующего органа Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В случае ЧС или при угрозе заболевания, опасного для окружающих, правительство сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по определенному перечню.

Также вводятся особенности регулирования государственных и муниципальных закупок. Правительство сможет в этом году установить дополнительный перечень случаев, когда закупки можно будет осуществлять у единственного поставщика без конкурсов. Также можно будет изменить срок исполнения контракта и списать штрафы за неисполнение в связи с распространением коронавируса.

В исключительных случаях правительство может ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Для поддержки туроператоров в сфере выездного туризма предусмотрена возможность изменить сроки внесения взносов в фонды персональной ответственности. Также предложен механизм их использования для возврата средств туристам.

Авторы закона уверены, что принятие закона защитит здоровье населения и обеспечит нераспространение новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Также он поддержит законные интересы предпринимательской и иной экономической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилые саратовцы вышли на субботник во время самоизоляции
В Саратове из-за коронавируса не будут проводиться ярмарки на Театральной площади
В Саратовской области за неделю родились Эмиль, Миранда, Лаура и Мирон
В Саратове выписали первую выздоровевшую после коронавируса женщину
Пассажирский терминал аэропорта «Гагарин» меняет режим работы
Опубликовано видео саратовского спортсмена Ильи Захарова в самоизоляции
Передвижение по Саратову на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Стало известно, когда в Саратове закончится отопсезон
Госдума приняла поправки в связи с распространением коронавируса
Панков рассказал о жестких законодательных мерах борьбы с коронавирусом
ООО «КВС» выполняет профилактическую промывку канализации, прилегающей к городским больницам
Вторая горбольница Саратова сможет принимать пациентов с коронавирусом на этой неделе
Саратовец из страха стать жертвой мошенников отдал им около 100 тыс. рублей
Роспотребнадзор: Весной концентрация вирусов снижается, но доверяться погоде не стоит
В Саратовской области 54 предприятия проигнорировали запрет на работу из-за коронавируса
«Единая Россия» передала в саратовские поликлиники две тыс. медицинских масок
Дмитрия Лобанова посадили на восемь лет
В Саратове люди в желтых костюмах дезинфицируют подъезды
Минздрав Саратовской области: Дефицита лекарств в больницах нет
Брифинги саратовского Минздрава о коронавирусе перевели в онлайн-режим из-за коронавируса, с начала марта в регионе пневмонией заболели более тысячи человек