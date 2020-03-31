Панков рассказал о жестких законодательных мерах борьбы с коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T14:46:11+03:00

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Госдума рассматривает блок законопроектов, направленных на защиту граждан в период борьбы с пандемией, а также на поддержку экономики. Об этом в своем канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Началась пленарная неделя. Приняли решение сегодня начать работу раньше обычного, в 10 утра. Ситуация требует. В условиях стремительного распространения коронавируса не до выходных. Под угрозой здоровье людей.

Сегодня рассматриваем целый блок законопроектов, направленных на защиту наших граждан в период борьбы с пандемией, поддержку малого и среднего бизнеса, который сейчас испытывает серьезные трудности. В повестке дня также и ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение карантина. К сожалению, в нашей стране все еще актуальна поговорка «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». И первые дни объявленной нашим президентом выходной недели это показали. Поэтому меры будем принимать самые жесткие.

Важная социальная инициатива в этот трудный период: оплату больничных планируется сделать в размере не менее одного МРОТ в месяц, а лекарства возможно будет продавать дистанционно.

На прошлой неделе встречался с саратовскими предпринимателями. По их словам, несмотря на обилие информации из разных источников, в области не было единого центра, куда они могли обратиться с тем, что их волнует. Ситуация сложная, и людям не хватает информации. Теперь такой центр создан в региональном отделении «Единой России». Он будет мониторить ситуацию во всех районах области, координировать действия власти, законодателей, волонтеров. Работа по оказанию поддержки людям на местах идет уже вовсю.

Убежден, что наша общая задача сегодня — не дать распространиться заразе. Только общими усилиями мы сможем это сделать. Каждый должен осознавать ответственность не только за себя, но и своих родных, близких и людей рядом. Хочу сказать всем: «Берегите себя. Оставайтесь дома». Согласен, непросто. Но нужно потерпеть. И чем раньше мы это сделаем, тем скорее наша жизнь вернется в привычное русло, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU