2020-03-31T14:43:54+03:00
Происшествия

Саратовец из страха стать жертвой мошенников отдал им около 100 тыс. рублей

Мужчина поверил лжесотруднику банка
Дарья Вострикова
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 49-летний саратовец.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что нужно срочно сообщить все данные о карте, чтобы обезопасить счет от оформления кредита на 200 тыс. рублей.

После выполнения этих действий на мужчину действительно оформили заем, сумма которого — около 100 тыс. рублей.

Правду он узнал, когда позвонил на горячую линию банка.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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