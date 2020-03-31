Саратовец из страха стать жертвой мошенников отдал им около 100 тыс. рублей
Мужчина поверил лжесотруднику банка
Изменить размер текста:
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 49-летний саратовец.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что нужно срочно сообщить все данные о карте, чтобы обезопасить счет от оформления кредита на 200 тыс. рублей.
После выполнения этих действий на мужчину действительно оформили заем, сумма которого — около 100 тыс. рублей.
Правду он узнал, когда позвонил на горячую линию банка.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU