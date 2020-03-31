2020-03-31T13:38:49+03:00
Коронавирус Covid-19

«Единая Россия» передала в саратовские поликлиники две тыс. медицинских масок

Средства индивидуальной защиты получат медицинские работники, чтобы снизить риск заражения, подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков
Дарья Вострикова
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Региональное отделение «Единой России» передало две тыс. медицинских масок четырем саратовским поликлиникам. Они приобретены на средства партии для того, чтобы защитить безопасность медицинских работников в период пандемии. Медицинские маски поступят в поликлиники №№3, 7, 10, 14.

- В наш мониторинговый центр ежедневно поступает информация о дефиците масок. В региональном отделении партии приняли решение за свой счет приобрести данную продукцию, маски будут переданы медицинским работникам, чтобы снизить риск их заражения. Это будет еще одним способом отблагодарить весь персонал учреждений здравоохранения, которые помогают всем нам справиться с пандемией, — отметил депутат Государственной думы Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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