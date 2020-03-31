В Саратове люди в желтых костюмах дезинфицируют подъезды
Во время санобработки потолки, стены и полы орошают раствором с хлором
Фото пресс-службы мэрии
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Сегодня, 31 марта, некоторые управляющие компании Саратова вышли обрабатывать подъезды раствором с хлором для борьбы с распространением коронавируса.
Фото пресс-службы мэрии
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работники УК в защитных костюмах орошают стены, полы и потолки. Так, УК «Авиатор» сегодня планирует обойти 15–20 домов из 34, находящихся в ведении, а завтра — остальные.
Фото пресс-службы мэрии
В четверг такой же работой займется УК «Престиж-56».
ИСТОЧНИК KP.RU