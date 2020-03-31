Минздрав Саратовской области: Дефицита лекарств в больницах нет

31 Март 2020 2020-03-31T13:41:19+03:00

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На сегодняшнем онлайн-брифинге Минздрава Саратовской области о коронавирусе первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заявил, что дефицита лекарств в медицинских организациях региона нет.

Он рассказал о практике обмена между больницами препаратами. Причина этого — невозможность прогноза, сколько именно потребуется лекарств.

Также в ближайшие дни будет завершена работа по передаче медоборудования для тех коек, которые будут дополнительно развернуты. Добавочное оснащение получит городская больница №2.

ИСТОЧНИК KP.RU