Минздрав Саратовской области: Дефицита лекарств в больницах нет
Существует практика обмена препаратами
Изменить размер текста:
На сегодняшнем онлайн-брифинге Минздрава Саратовской области о коронавирусе первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заявил, что дефицита лекарств в медицинских организациях региона нет.
Он рассказал о практике обмена между больницами препаратами. Причина этого — невозможность прогноза, сколько именно потребуется лекарств.
Также в ближайшие дни будет завершена работа по передаче медоборудования для тех коек, которые будут дополнительно развернуты. Добавочное оснащение получит городская больница №2.
ИСТОЧНИК KP.RU