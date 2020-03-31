Мошенники выманили у жительницы Саратова 30 тыс. рублей

31 Март 2020 2020-03-31T12:40:48+03:00

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В Саратове 45-летняя женщина стала жертвой мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, ей позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что нужно сообщить данные платежного средства и коды из СМС, чтобы предотвратить списание денег злоумышленниками.

Та все сделала, но нового пароля для входа в личный кабинет не получила, только заблокированную карту и списание 30 тыс. рублей.

Звонок на горячую линию банка выявил, что женщина беседовала до этого с мошенниками. Когда она писала заявление в полицию, то отметила, что неоднократно слышала о таких схемах, но даже не думала, что сама когда-либо попадется на такое.

ИСТОЧНИК KP.RU