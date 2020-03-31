Российские ученые разработали новый тест для выявления коронавируса
В России создали новый высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции.
Как сообщает kp.ru, новый набор реагентов для выявления COVID-19 разработали ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Институт «обладает огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства».
Тест уже прошел клинические испытания, 25 марта его зарегистрировали для использования в России. Отмечается, что он не дает ложноположительной реакции.
ИСТОЧНИК KP.RU