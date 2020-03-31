Российские ученые разработали новый тест для выявления коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T12:05:15+03:00

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В России создали новый высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции.

Как сообщает kp.ru, новый набор реагентов для выявления COVID-19 разработали ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Институт «обладает огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства».

Тест уже прошел клинические испытания, 25 марта его зарегистрировали для использования в России. Отмечается, что он не дает ложноположительной реакции.

ИСТОЧНИК KP.RU