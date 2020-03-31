2020-03-31T10:49:57+03:00
Происшествия

В Саратовской области сгорели два дома, две дачи и два сарая

В Самойловке полыхала также трава
Ольга Симонова
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В Саратовской области 30 и 31 марта произошло несколько пожаров. Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Так, ночью 30 марта, в 04:58 поступил сигнал о возгорании жилого частного дома на Волжском проспекте. Площадь пожара составила 10 кв. м. На тушение выезжали две машины и восемь человек. Предполагается, что огонь занялся из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Сегодня ночью, 31 марта, пожар произошел и в Александровом Гае. Там на площади 35 кв. м сгорел частный дом. Сигнал о возгорании пришел на пульт в 04:09. На место возгорания выезжали шестеро огнеборцев и две единицы техники.

В понедельник днем, в 15:34, четверо пожарных на двух единицах техники в Самойловке выезжали тушить два сарая и траву на площади 300 кв. м.

Пожар вчера днем произошел и на Кумысной поляне. Там огнеборцы в 16:41 поехали на вызов в СНТ «Машиностроитель» в Заводском районе. Там горели две дачи. Площадь пожара составила 40 кв. м. С огнем справились 16 человек и три машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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