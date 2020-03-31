В Саратове гость после ночевки нашел хозяев квартиры мертвыми

31 Март 2020 2020-03-31T10:29:36+03:00

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В Ленинском районе Саратова следователи организовали проверку по факту смерти двух мужчин.

- По предварительным данным, 29 марта мужчина пришел к двум братьям в квартиру дома на Вишневом проезде и остался у них ночевать. Проснувшись утром, гость нашел хозяев жилища на полу мертвыми. Он пошел к соседям, те вызвали полицию, — сообщили «КП-Саратов» в областном СУ СКР.

Следователи осмотрели место происшествия и установили личность одного из погибших, ему 59 лет, документы второго ищут. Следов насильственной смерти на телах не было.

Назначена судмедэкспертиза, которая установит причины смерти мужчин.

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ИСТОЧНИК KP.RU