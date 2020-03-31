В Саратовской области из-за коронавируса объявлен набор волонтеров для помощи врачам
Саратовский медуниверситет набирает волонтеров для помощи врачам Саратова и Энгельса в связи с эпидемиологической ситуацией, которая сложилась из-за распространения коронавируса.
Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», нужно доставлять медикаменты пожилым гражданам и обзванивать их для уточнения самочувствия и разъяснительной работы.
Начать помогать может любой желающий, для этого нужно прислать заявку с указанием ФИО, места учебы или работы и телефона на адрес volontersgmu@yandex.ru.
По вопросам можно обращаться по телефону: +7(909) 334-27-75 (Батыр Тетекаев). Другие его контакты: vk.com/botya05 и страница в Instagram @bil.zaka.
ИСТОЧНИК KP.RU