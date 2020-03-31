В Саратове подростка госпитализировали в тяжелом состоянии после падения из окна

31 Март 2020 2020-03-31T10:09:26+03:00

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В Саратове подростка сегодня, 31 марта, привезли в больницу в тяжелом состоянии после падения из окна.

- Около десяти утра «скорая» с адреса Благодарова, 5Б госпитализировала 16-летнего парня с травмами, характерными для падения с высоты, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения.

Пациента доставили в одно из лечебных учреждений, где ему оказывается помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU