В Саратове подростка госпитализировали в тяжелом состоянии после падения из окна
В Саратове подростка сегодня, 31 марта, привезли в больницу в тяжелом состоянии после падения из окна.
- Около десяти утра «скорая» с адреса Благодарова, 5Б госпитализировала 16-летнего парня с травмами, характерными для падения с высоты, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения.
Пациента доставили в одно из лечебных учреждений, где ему оказывается помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU