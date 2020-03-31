В Саратове парни обокрали аппарат с игрушками
Полиция Заводского района раскрыла кражу из торгового аппарата с игрушками, расположенного на Огородной улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 7 февраля в 13:00 неизвестные унесли оттуда более 2 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались рецидивисты в возрасте 20 и 25 лет.
На них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU