мыработаемдлявас: На маршруты вышло более 350 мусоровозов

31 Март 2020 2020-03-31T09:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 31 марта, 356 единиц техники мусоровывозящих компаний вышли на работу. В соответствии с Указом Президента РФ, предприятия по обращения с ТКО трудятся непрерывно. Маршруты отслеживаются через систему ГЛОНАСС.

- Мы наблюдаем повышение объема образования ТКО, особенно в Саратове. Была проведена оперативная ревизия маршрутов, мусоровывозящим компаниям дано поручение усилить свою работу. В Саратове сегодня вышло 89 единиц техники, которых достаточно для оказания услуги. Пустые дороги позволяют увеличить количество рейсов за смену. Если ранее их было в среднем 2-3, то теперь количество увеличится на 30%, — заявил заместитель директора Регоператора Алексей Синтин.

В соответствии с принятыми ограничениями по борьбе с распространением коронавирусной инфекции жителей Саратовской области призвали — #оставайтесьдома.

Сотрудники мусоровывозящих компаний и предприятий по обработке ТКО продолжают ежедневную деятельность, потому что #мыработаемдлявас.

ИСТОЧНИК KP.RU