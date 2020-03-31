Молодой мотоциклист разогнался и опрокинулся в селе под Саратовом
Парень попал в больницу
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В Ртищевском районе Саратовской области вчера, 30 марта, в аварию попал мотоциклист.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, в 11:05 в селе Макарово 21-летний парень, управляя Pegas, разогнался, вылетел с дороги и опрокинулся.
Байкера госпитализировали с травмами.
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ИСТОЧНИК KP.RU