Молодой мотоциклист разогнался и опрокинулся в селе под Саратовом

31 Март 2020 2020-03-31T09:39:03+03:00

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В Ртищевском районе Саратовской области вчера, 30 марта, в аварию попал мотоциклист.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, в 11:05 в селе Макарово 21-летний парень, управляя Pegas, разогнался, вылетел с дороги и опрокинулся.

Байкера госпитализировали с травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU