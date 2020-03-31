Хроники коронавируса: конкурс на лучший фильм о Юрии Гагарине пройдет онлайн
В СГУ имени Чернышевского в Саратове проходит четвертый международный конкурс короткометражных фильмов «Первый!», посвященный первому космонавту Юрию Гагарину.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе университета, до 10 апреля эксперты — журналисты, профессионалы кино и телевидения, кинокритики — выберут лучшую работу о космонавте среди участников со всего мира в режиме онлайн из-за принятых ограничений по защите от распространения коронавируса.
На сегодняшний день подано 25 заявок из городов России, Бразилии, Хорватии, Франции, Турции и других стран.
Итоги конкурса подведут 12 апреля, в День космонавтики, лучшие работы появятся на сайте университета.
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ИСТОЧНИК KP.RU