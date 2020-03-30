30 Март 2020 2020-03-30T11:24:42+03:00

Министр молодежной политики и спорта подписал приказ об аккредитации федерации по функциональному многоборью

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области появилась новая спортивная федерация.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве молодежной политики и спорта, министр Александр Абросимов подписал приказ об аккредитации федерации по функциональному многоборью.

В РФ этот вид спорта был аккредитован в 2017 году.

Теперь заниматься развитием этого вида спорта будет региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья Саратовской области». В области уже есть спортсменка, выполнившая норматив мастера спорта по функциональному многоборью — Ольга Казанкова.

Благодаря аккредитации федерация может проводить соревнования, формировать сборные, оформлять документы и претендовать на финансирование.

Таким образом, в Саратовской области стало 88 аккредитованных федераций по видам спорта.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU