2020-03-30T11:24:42+03:00
Спорт

В Саратовской области появилась новая спортивная федерация

Министр молодежной политики и спорта подписал приказ об аккредитации федерации по функциональному многоборью
Ольга Симонова
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В Саратовской области появилась новая спортивная федерация.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве молодежной политики и спорта, министр Александр Абросимов подписал приказ об аккредитации федерации по функциональному многоборью.

В РФ этот вид спорта был аккредитован в 2017 году.

Теперь заниматься развитием этого вида спорта будет региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья Саратовской области». В области уже есть спортсменка, выполнившая норматив мастера спорта по функциональному многоборью — Ольга Казанкова.

Благодаря аккредитации федерация может проводить соревнования, формировать сборные, оформлять документы и претендовать на финансирование.

Таким образом, в Саратовской области стало 88 аккредитованных федераций по видам спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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