В Саратовской области появилась новая спортивная федерация
В Саратовской области появилась новая спортивная федерация.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве молодежной политики и спорта, министр Александр Абросимов подписал приказ об аккредитации федерации по функциональному многоборью.
В РФ этот вид спорта был аккредитован в 2017 году.
Теперь заниматься развитием этого вида спорта будет региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья Саратовской области». В области уже есть спортсменка, выполнившая норматив мастера спорта по функциональному многоборью — Ольга Казанкова.
Благодаря аккредитации федерация может проводить соревнования, формировать сборные, оформлять документы и претендовать на финансирование.
Таким образом, в Саратовской области стало 88 аккредитованных федераций по видам спорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU