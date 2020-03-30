В Саратове рецидивистка украла косметику на 3,5 тыс. рублей

30 Март 2020 2020-03-30T09:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на улице Чернышевского в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, преступление произошло 23 марта около 14:20.

Пропал товар на сумму свыше 3,5 тыс. рублей.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 26-летняя безработная рецидивистка, которая призналась, что похищенное использовала.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

ИСТОЧНИК KP.RU