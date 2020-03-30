В Саратове рецидивистка украла косметику на 3,5 тыс. рублей
Гражданку задержали
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Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина на улице Чернышевского в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, преступление произошло 23 марта около 14:20.
Пропал товар на сумму свыше 3,5 тыс. рублей.
Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 26-летняя безработная рецидивистка, которая призналась, что похищенное использовала.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU