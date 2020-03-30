В Саратове из-за поломки пантографа встали трамваи двух маршрутов
Движение прервалось на Астраханской улице
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Сегодня, 30 марта, в 8:50 на Астраханской улице в Саратове из-за поломки пантографа встали трамваи двух маршрутов.
Как рассказали «КП-Саратов» в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», «тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, нет движения от Мирного переулка.
Маршрут №11 едет от 6-го квартала только до улицы Осипова.
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ИСТОЧНИК KP.RU