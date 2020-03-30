30 Март 2020 2020-03-30T08:16:14+03:00

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Сегодня, 30 марта, в 8:50 на Астраханской улице в Саратове из-за поломки пантографа встали трамваи двух маршрутов.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», «тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, нет движения от Мирного переулка.

Маршрут №11 едет от 6-го квартала только до улицы Осипова.

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ИСТОЧНИК KP.RU