В Заводском районе Саратова жители двух улиц остались без воды до вечера
Ограничения коснулись жителей 7-й Нагорной и Огородной
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В Заводском районе Саратова сегодня, 30 марта, отключили воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 18:00 водоснабжения нет у жителей 7-й Нагорной, 6, 8, 10, 12 и Огородной, 91, 91а, 91б, 93/95, 95–99, 101, 101а.
Отключение связано с аварией на водопроводе.
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ИСТОЧНИК KP.RU