В Саратов прибыли четыре троллейбуса из Москвы
Сегодня, 29 марта, в Саратов прибыли четыре из десяти троллейбусов, которые городу передают бесплатно из Москвы благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Транспорт приехал раньше прогнозируемого срока — следующей недели.
- По словам сотрудников СГЭТ, если не считать приобретение семи новых троллейбусов в конце прошлого года, то парк предприятия не пополнялся с 2009 года, — сообщил мэр города Михаил Исаев в своем профиле в соцсети Instagram.
Сейчас транспорт отгружают в депо, он пройдет техосмотр и дезинфекцию. Он низкопольный, с кондиционерами и камерами видеонаблюдения, отличается от тех троллейбусов, которые выходят на линию сейчас.
В Саратов прибыли четыре троллейбуса из Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU