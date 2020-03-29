29 Март 2020 2020-03-29T18:49:16+03:00

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Сегодня, 29 марта, в Саратов прибыли четыре из десяти троллейбусов, которые городу передают бесплатно из Москвы благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Транспорт приехал раньше прогнозируемого срока — следующей недели.

- По словам сотрудников СГЭТ, если не считать приобретение семи новых троллейбусов в конце прошлого года, то парк предприятия не пополнялся с 2009 года, — сообщил мэр города Михаил Исаев в своем профиле в соцсети Instagram.

Сейчас транспорт отгружают в депо, он пройдет техосмотр и дезинфекцию. Он низкопольный, с кондиционерами и камерами видеонаблюдения, отличается от тех троллейбусов, которые выходят на линию сейчас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/769490" frameborder="0"></iframe> В Саратов прибыли четыре троллейбуса из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU