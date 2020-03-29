В центре Саратова нетрезвый водитель ВАЗ-2114 сбил трех пенсионерок
Мужчина протаранил знак пешеходного перехода
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Сегодня, 29 марта, нетрезвый водитель ВАЗ-2114 сбил трех пенсионерок на пересечении улиц Большая Садовая и Зарубина в Саратове.
Как сообщает портал «ЧП Саратов», по предварительным данным мужчина проехал перекресток на красный свет и протаранил знак пешеходного перехода.
Бригада скорой помощи госпитализировала 90-летнюю гражданку, еще двум пострадавшим оказали помощь на месте, ехать в больницу они не захотели.
На месте также работали дорожные инспекторы.
Обстоятельства аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU