В центре Саратова нетрезвый водитель ВАЗ-2114 сбил трех пенсионерок

29 Март 2020 2020-03-29T17:23:47+03:00

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Сегодня, 29 марта, нетрезвый водитель ВАЗ-2114 сбил трех пенсионерок на пересечении улиц Большая Садовая и Зарубина в Саратове.

Как сообщает портал «ЧП Саратов», по предварительным данным мужчина проехал перекресток на красный свет и протаранил знак пешеходного перехода.

Бригада скорой помощи госпитализировала 90-летнюю гражданку, еще двум пострадавшим оказали помощь на месте, ехать в больницу они не захотели.

На месте также работали дорожные инспекторы.

Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU