В Балаковском районе 13-летний байкер госпитализирован после столкновения с Mazda X5

29 Март 2020 2020-03-29T15:53:55+03:00

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Сегодня, 29 марта, в 14:00 у дома №27 на улице Энерегтиков села Натальино Балаковского района произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 13-летний мальчик ехал на мотоцикле «Кобра» без прав и влетел в Mazda X5 под управлением 53-летнего мужчины.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Подростка с травмами доставили в больницу.

Госавтоинспекция Саратовского региона обратилась к родителям с просьбой быть бдительными, не пускать несовершеннолетних на улицы, в клубы, ТЦ, а также объяснить им, как нужно вести себя на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU