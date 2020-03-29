В Балаковском районе 13-летний байкер госпитализирован после столкновения с Mazda X5
Подросток сел за руль без прав
Фото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:
Сегодня, 29 марта, в 14:00 у дома №27 на улице Энерегтиков села Натальино Балаковского района произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 13-летний мальчик ехал на мотоцикле «Кобра» без прав и влетел в Mazda X5 под управлением 53-летнего мужчины.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Подростка с травмами доставили в больницу.
Госавтоинспекция Саратовского региона обратилась к родителям с просьбой быть бдительными, не пускать несовершеннолетних на улицы, в клубы, ТЦ, а также объяснить им, как нужно вести себя на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU