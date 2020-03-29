Коронавирус в Саратовской области: подтверждено еще два случая заболевания

29 Март 2020 2020-03-29T15:56:51+03:00

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В Саратовской области на 28 марта подтверждены еще два случая заболевания коронавирусом, это по последним данным министерства здравоохранения региона.

Как сообщил оперативный штаб Саратовской области, граждане посещали недавно страны за рубежом, неблагополучные по новой инфекции.

Они соблюдали режим самоизоляции, диагнозы установлены во время планового обследования.

Пациенты госпитализированы и получают необходимое лечение, члены их семей находятся под наблюдением врачей, проведены обследования их и окружения.

- Уважаемые жители Саратовской области! Еще раз хочу призвать вас всех к строгому соблюдению режима максимального ограничения контактов и всех мер предосторожности. К сожалению, среди жителей региона не все соблюдают правила изоляции, продолжают находиться в людных местах, не используют маски, которые уже появились в продаже сетевых магазинов. Есть и такие, кто до сих пор проявляет беспечность и по отношению в себе, и по отношению к своим близким и даже детям. Предупреждаю о необходимости самого серьезного и ответственного отношения к противэпидемическим мерам. Берегите себя и своих близких, соблюдайте режим изоляции! — такое заявление сделал председатель оперативного штаба Саратовской области Александр Стрелюхин.

Напомним, ранее сообщалось о еще двух случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.

Общее количество случаев в регионе возросло до четырех.

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ИСТОЧНИК KP.RU