Следователи выясняют, почему утонул 48-летний мужчина в Ершовском районе

29 Март 2020 2020-03-29T14:04:38+03:00

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Следователи выясняют обстоятельства гибели 48-летнего мужчины, чье тело нашли в реке Малый Узень.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 29 марта утром местный житель, чей дом находится на берегу водоема в селе Перекопное Ершовского района обнаружил труп.

Прибывшие спасатели извлекли тело мужчины.

Выяснилось, что 26 марта гражданин ушел из дома и не возвращался, поэтому его родственники обратились в правоохранительные органы.

Проведен осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Обстоятельства трагедии выясняются, проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU