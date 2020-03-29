Следователи выясняют, почему утонул 48-летний мужчина в Ершовском районе
Следователи выясняют обстоятельства гибели 48-летнего мужчины, чье тело нашли в реке Малый Узень.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 29 марта утром местный житель, чей дом находится на берегу водоема в селе Перекопное Ершовского района обнаружил труп.
Прибывшие спасатели извлекли тело мужчины.
Выяснилось, что 26 марта гражданин ушел из дома и не возвращался, поэтому его родственники обратились в правоохранительные органы.
Проведен осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.
Обстоятельства трагедии выясняются, проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU