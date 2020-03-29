Под Саратовом вандалы осквернили кладбище

29 Март 2020 2020-03-29T13:59:56+03:00

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В Саратовском районе вандалы осквернили кладбище.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, это произошло в селе Александровка.

По словам местных жителей, были изуродованы несколько могил. Разбиты надгробия.

- На данный момент на кладбище села Александровка работает оперативная группа. Выясняются все обстоятельства. Проводятся необходимые мероприятия, – отметили в администрации муниципального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU