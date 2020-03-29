Под Саратовом вандалы осквернили кладбище
Раскурочены несколько могил
Вандалы разбили надгробия на кладбище. Фото соцсетей
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В Саратовском районе вандалы осквернили кладбище.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, это произошло в селе Александровка.
По словам местных жителей, были изуродованы несколько могил. Разбиты надгробия.
- На данный момент на кладбище села Александровка работает оперативная группа. Выясняются все обстоятельства. Проводятся необходимые мероприятия, – отметили в администрации муниципального образования.
ИСТОЧНИК KP.RU