Сотрудники Росгвардии эвакуировали жильцов горящего общежития в Энгельсе
Сегодняшней ночью, с 28 на 29 марта, сотрудники Росгвардии эвакуировали жильцов горящего пятиэтажного общежития, расположенного на улице Мясокомбинат в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, они обнаружили возгорание, а именно клубы едкого дыма, которые валили из окон первого этажа здания во время патрулирования.
Сотрудники Росгвардии запросили дополнительные наряды, связались с экстренными службами, оцепили прилегающую территорию.
Командир роты майор Батыр Матиев, старшина Сергей Сергеенко и сержант Артём Жирков вывели людей на улицу.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
ИСТОЧНИК KP.RU