Сотрудники Росгвардии эвакуировали жильцов горящего общежития в Энгельсе

29 Март 2020 2020-03-29T13:41:51+03:00

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Сегодняшней ночью, с 28 на 29 марта, сотрудники Росгвардии эвакуировали жильцов горящего пятиэтажного общежития, расположенного на улице Мясокомбинат в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, они обнаружили возгорание, а именно клубы едкого дыма, которые валили из окон первого этажа здания во время патрулирования.

Сотрудники Росгвардии запросили дополнительные наряды, связались с экстренными службами, оцепили прилегающую территорию.

Командир роты майор Батыр Матиев, старшина Сергей Сергеенко и сержант Артём Жирков вывели людей на улицу.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU