Коронавирус в Саратовской области: подготовлены изменения в законодательство о налогах и сборах

29 Март 2020 2020-03-29T12:46:58+03:00

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Министерство экономического развития Саратовской области подготовило ряд изменений в законодательство региона о налогах и сборах.

Об этом сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Предложения следующие: установить пониженные налоговые ставки для предприятий, которые торгуют обувью, лекарствами, сфер туризма, общепита, дошкольного и дополнительного образования детей и взрослых, культуры, досуга и спорта, применяющих упрощенную система налогообложения.

Также речь идет о снижении в два раза потенциально возможного к получению годового дохода для предприятий торговли и общественного питания (за 1 кв.м. площади объекта) и освобождении от транспортного налога организаций, которые занимаются пассажироперевозками.

А еще от уплаты налога на имущество предприятий, занятых в сфере гостиничного бизнеса и общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU