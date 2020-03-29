Коронавирус в Саратовской области: подготовлены изменения в законодательство о налогах и сборах
Министерство экономического развития Саратовской области подготовило ряд изменений в законодательство региона о налогах и сборах.
Об этом сообщает телеграм-канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Предложения следующие: установить пониженные налоговые ставки для предприятий, которые торгуют обувью, лекарствами, сфер туризма, общепита, дошкольного и дополнительного образования детей и взрослых, культуры, досуга и спорта, применяющих упрощенную система налогообложения.
Также речь идет о снижении в два раза потенциально возможного к получению годового дохода для предприятий торговли и общественного питания (за 1 кв.м. площади объекта) и освобождении от транспортного налога организаций, которые занимаются пассажироперевозками.
А еще от уплаты налога на имущество предприятий, занятых в сфере гостиничного бизнеса и общепита.
ИСТОЧНИК KP.RU