Хроники коронавируса: границы России закроются сегодня в полночь

29 Март 2020 2020-03-29T12:06:39+03:00

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Сегодня, 30 марта, в полночь по московскому времени российские границы закрываются.

Такие меры приняты для борьбы с распространением коронавируса.

Издано соответствующее распоряжение правительства РФ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Согласно тексту документа, ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Принятые меры не коснутся дипломатов и приравненных к ним чиновников, водителей грузовиков международного автосообщения, членов экипажей речных судов, бригад международного железнодорожного сообщения. Также — членов официальных делегаций, курьеров дипсвязи и фельдъегерской службы, наделенных соответствующими подтверждающими документами, иностранцев, подпадающих под категории дипломатических работников, международных перевозчиков, дипкурьеров и т.д.

Исключение сделано для граждан, которые покидают страну из-за смерти близкого родственника. В подтверждение у человека должны быть копия свидетельства либо справка о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства.

Выезд и въезд разрешен жителям Калининградской области, которые едут транзитом на основную территорию России или обратно. В паспорте обязательно наличие соответствующей отметки о регистрации. А еще гражданам с паспортом РФ, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU