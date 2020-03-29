Коронавирус в Саратове: сотрудникам жиркомбината выдали респираторы

29 Март 2020 2020-03-29T10:47:12+03:00

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Сегодня, 29 марта, пользовательница соцсети «ВКонтакте» Валерия Госс рассказала в паблике «Саратов онлайн» о респираторах, которые выдали для защиты от коронавирусной инфекции сотрудникам местного жирового комбината. По мнению гражданки, это вообще изделия для строительных работ.

Девушку расстроило, что была принята именно такая мера, вместо обеспечения трудящихся масками.

Однако в комментариях местные жители наперебой стали писать, что именно этот способ защиты куда более действенный, и хорошо, что респираторы выдают, а не продают. К тому же, изделия предназначаются вовсе не для строительных работ.

- Это Р-2, с более широким спектром защиты и многократным использованием. Эффективно использовался в зоне чернобыльской аварии, — уточнил Алексей Жуков.

- Люди за них скоро убивать будут, они так-то лучше масок. А вы еще ноете. С головой все в порядке? — даже нагрубил пользователь под ником «Алексей Владимирович».

ИСТОЧНИК KP.RU