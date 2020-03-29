2020-03-29T10:47:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: сотрудникам жиркомбината выдали респираторы

Местные жители порадовались за их защиту
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 марта, пользовательница соцсети «ВКонтакте» Валерия Госс рассказала в паблике «Саратов онлайн» о респираторах, которые выдали для защиты от коронавирусной инфекции сотрудникам местного жирового комбината. По мнению гражданки, это вообще изделия для строительных работ.

Девушку расстроило, что была принята именно такая мера, вместо обеспечения трудящихся масками.

Однако в комментариях местные жители наперебой стали писать, что именно этот способ защиты куда более действенный, и хорошо, что респираторы выдают, а не продают. К тому же, изделия предназначаются вовсе не для строительных работ.

- Это Р-2, с более широким спектром защиты и многократным использованием. Эффективно использовался в зоне чернобыльской аварии, — уточнил Алексей Жуков.

- Люди за них скоро убивать будут, они так-то лучше масок. А вы еще ноете. С головой все в порядке? — даже нагрубил пользователь под ником «Алексей Владимирович».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балаковском районе 13-летний байкер госпитализирован после столкновения с Mazda X5
Коронавирус в Саратовской области: подтверждено еще два случая заболевания
Россиянка сожгла в микроволновке 65 тысяч рублей
Следователи выясняют, почему утонул 48-летний мужчина в Ершовском районе
Под Саратовом вандалы осквернили кладбище
Сотрудники Росгвардии эвакуировали жильцов горящего общежития в Энгельсе
Назван номер рейса, которым прилетела вторая зараженная коронавирусом жительница Саратовской области
Хроники коронавируса: Саратовская митрополия запустила онлайн-трансляции богослужений
Коронавирус в Саратовской области: под наблюдением находятся 3328 человек
Коронавирус в Саратовской области: подготовлены изменения в законодательство о налогах и сборах
Коронавирус в Саратове: новости на 29 марта
В Саратовском районе в ДТП пострадали семь человек, в том числе, ребенок
В Саратовской области 163 организации работали, несмотря на запрет из-за коронавируса
Хроники коронавируса: границы России закроются сегодня в полночь
В реке Ершовского района нашли труп мужчины
Коронавирус в Саратовской области: данные о заражениях на 29 марта 2020 года
Радаев выступил со специальным обращением к жителям Саратовской области
Коронавирус в Саратове: сотрудникам жиркомбината выдали респираторы
Два района Саратова на весь день остались без воды
Налоговые в Саратовской области закрыты для посещения
В Энгельсе сотрудники Росгвардии предотвратили кражу батарей из общежития