Два района Саратова на весь день остались без воды
Ремонтируют водопровод
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Сегодня, 29 марта, без воды из-за ремонта водопровода остались жители Ленинского и Заводского районов Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения ориентировочно до 17:00 попали адреса: Ново- Астраханского шоссе, 59, 59а, 61, 63, 65, Ново-Астраханская улица 38 и 40.
Прогнозно до 20:00 без воды остались жители Московского шоссе 22-30(четная сторона), Стахановской улицы, Елшанской до Московского шоссе до 2-й Степной, Буровой 1, 3, 5, 7.
ИСТОЧНИК KP.RU