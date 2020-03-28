В Саратовской области по еще восьми долгостроям подписано соглашение

28 Март 2020 2020-03-28T17:49:23+03:00

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По восьми долгостроям Саратовской области подписано соглашение по финансированию за счет ДОМ.РФ.

Об этом написали в группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov в соцсети Instagram.

Речь идет о долгостроях: ЖСК «Савельево» (бывший ООО «Град-С»), Гвардейская улица, район остановки «8-я Дачная», ЖСК Бриз (ранее ООО МИАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ) Саратов, микрорайон поселок Мирный, 4-й Чернышевский проезд, ЖСК Миргород (в прошлом ООО МИАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ) Саратов, тот же микрорайон — улица Зерновая 1, 2, 3, 4. ЖСК Федоровская 1(ООО Геотехника-Фин) Саратов, Новосоколовогорский поселок, улица Федоровская 1, ЖСК Времена года( ООО Геотехника-Фин) Саратов, перекресток Чапаева и Зарубина.

Напомним, в 2019 году было принято решение, что с помощью ДОМ.РФ будут достроены или выплачены компенсации по 31 дому, за прошедшее время в список попало еще два здания.

Решение по 15 долгостроям взяла на себя Саратовская область, в 2019-2020 году введено четыре дома, стоит задача ввести оставшиеся 11 зданий. В конце 2019 года ДОМ.РФ заключил соглашения по 19 домам, к списку добавилось восемь. Из них по 13 зданиям будут выплачивать компенсации, два достраивать.

Следующий наблюдательный совет должен пройти в середине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU