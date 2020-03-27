2020-03-27T12:58:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительница Саратова сделала маску из пластиковой бутылки

Женщина защищается от коронавируса
Екатерина Семенова
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Жители Саратова заметили на улице около ТЦ "Оранжевый" пожилую женщину в самодельном средстве защиты от коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, она надела на лицо разрезанную пластиковую бутылку, таким образом предохраняясь от возможной заразы.

В комментариях мнения разделились. Ряд граждан относятся легкомысленно или с юмором. Но многие считают, что женщина поступает правильно.

- Через такой барьер, вирус не пройдет) Глаза закрыты, по краям, минимальные зазоры. Итальянские врачи носят прозрачные щитки, так как респираторов и очков не хватает на всех, — написала Ирина Невзорова.

Напомним, медики настоятельно рекомендуют гражданам носить медицинские маски, однако сейчас в торговых сетях наблюдается их дефицит. Кроме того, во время пандемии коронавируса следует обязательно мыть руки, избегать людных мест, желательно соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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