В частном доме на Рахова мужчина нашел труп соседа

27 Март 2020 2020-03-27T12:49:43+03:00

В доме на Рахова умер мужчина. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Кировском районе Саратова начата проверка смерти 44-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено в частном доме на улице Рахова.

Утром 27 марта его сосед увидел, что входная дверь не заперта, а хозяин не откликается на стук. Мужчина заглянул внутрь и увидел труп.

Судмедэксперты провели осмотр. По итогом проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU