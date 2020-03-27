В частном доме на Рахова мужчина нашел труп соседа
Начата проверка
В доме на Рахова умер мужчина. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Кировском районе Саратова начата проверка смерти 44-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено в частном доме на улице Рахова.
Утром 27 марта его сосед увидел, что входная дверь не заперта, а хозяин не откликается на стук. Мужчина заглянул внутрь и увидел труп.
Судмедэксперты провели осмотр. По итогом проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU