Бывшему саратовскому адвокату заменили условный срок реальным

27 Март 2020 2020-03-27T12:47:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Апелляционный суд Саратовской области изменил меру уголовной ответственности бывшему саратовскому адвокату Анатолию Кудрявцеву, бывшему члену Адвокатской палаты Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в 2017 году злоумышленник пообещал своему подзащитному, что ему смягчат наказание, нужно только заплатить 2,5 млн рублей. Гражданин передал часть денег, 1 млн рублей. Через четыре дня бывший адвокат снова встретился с ним и обозначил, что требуется еще столько же денег из-за возникших проблем.

Тот согласился, но денег не отдал, потому что не было, поэтому забрать у гражданина 3,5 млн рублей у правозащитника не получилось.

За это нарушение закона Анатолию Кудрявцеву дали два года условного срока и 300 тыс. рублей. После пересмотра дела этот срок стал реальным.

ИСТОЧНИК KP.RU