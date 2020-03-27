Мошенники с третьей попытки добились перечисления денег от жительницы Саратова

27 Март 2020 2020-03-27T12:24:52+03:00

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Мошенники с третьей попытки добились перечисления денег от 64-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, сначала 25 марта ей позвонил злоумышленник и предложил получить кредитную карту. Женщина дважды отказала ему, но назвала настоящий банк, клиентом которого она является.

Потом ей позвонил «робот», который рассказал, что с ее счета могут снять 28 тыс. рублей. Гражданка решила спасти свои деньги, но на самом деле продиктовала собеседнику с «цифровым» голосом коды из СМС-сообщений и потеряла свои средства.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU