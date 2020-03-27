В Саратове почти 500 жителей в субботу останутся без воды
Будут вводить новый водовод на улице Соборная
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В субботу в Саратове отключат воду в центре города.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», специалисты будут вводить в строй коммуникации в доме №40/42 по улице Соборная.
С 9 до 20 часов планируется перекрыть задвижку водовода d-300 мм, что приведет к прекращению подачи воды в дома на улице Первомайская, Соборная и Некрасова. Всего — 487 жителей среди которых 81 ребенок.
Воды не будет, в том числе, в ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн» (Соборная, 40).
Подвоз воды планируется осуществить на пересечении улиц Первомайская и Соборная в 12 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU