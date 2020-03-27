В Саратове оцеплено здание у правительства области

27 Март 2020 2020-03-27T10:45:26+03:00

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На улице Горького в Саратове работает полиция.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.

Известно о том, что там работают не менее четырех экипажей полиции и около десяти сотрудников. Также на месте кинологи.

Работает полиция и кинологи

В УМВД Саратова пообещали прояснить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU