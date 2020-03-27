В Саратове оцеплено здание у правительства области
Работает полиция и кинологи
Оцеплен участок улицы около правительства Саратовской области
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На улице Горького в Саратове работает полиция.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.
Известно о том, что там работают не менее четырех экипажей полиции и около десяти сотрудников. Также на месте кинологи.
Работает полиция и кинологи
В УМВД Саратова пообещали прояснить ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU