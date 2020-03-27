2020-03-27T10:29:21+03:00
Общество

По улице Плодородная заменено более 350 метров старых коммуникаций

Ведется реконструкция водопроводных сетей в рамках инвестпрограммы ООО «КВС»
Екатерина Семенова
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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы осуществляет реконструкцию водопроводных сетей по улице Плодородная. Всего планируется заменить более 1300 метров старых коммуникаций диаметром d900 по улице Плодородная от улицы Танкистов, 213 до улицы Плодородная, 2 и от улицы Плодородная, 2/40 до улицы Депутатская.

На сегодняшний день ООО «КВС» заменило более 350 метров коммуникаций, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Стоит отметить, что в 2019 году была выполнена реконструкция 1 этапа на участке протяженностью 166 метров (от дома №2/14 до улицы Просечная) и задействован ранее проложенный участок водовода протяженностью 272 метров.

Производство работ по перекладке коммуникаций осуществляется методом «санации», закрытым и открытым способами. Используемый материал при реконструкции объекта полностью соответствует всем современным экологическим и техническим требованиям. Срок службы нового объекта составит не менее 50 лет. Работы по реконструкции изношенных коммуникаций по улице Плодородная планируется завершить во втором квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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