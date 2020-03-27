2020-03-27T09:57:02+03:00
Происшествия

Напавшего на родственников и полицейских сельчанина из Балтая отправили в психбольницу

Мужчина переломал ребра жене брата и ранил полицейского ножом
Екатерина Семенова
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В Балтайском районе Саратовской области вынесено решение по делу о нападении на полицейского, угрозе убийством и умышленном причинении среднего вреда здоровью.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 40-летний мужчина был признан виновным.

Установлено, что 9 декабря мужчина у себя дома ударил обухом топора по спине жену своего брата, переломав ребра. А самому брату угрожал убийством.

10 декабря двое сотрудников полиции отдела №1 приехали в село Балтайского района. Они пришли с проверкой в дом к дебоширу, но тот с порога ударил одного из них ножом в живот, а второго — в грудь и живот. Несмотря на бронежилеты, первый полицейский оказался ранен и был госпитализирован и прооперирован.

Во время расследования была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Выяснилось, что мужчина психически болен и не мог руководить своими действиями.

Суд отправил его на принудительное лечение с психиатрическую клинику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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