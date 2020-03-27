Под Ершовом мужчину раздавила коробка передач его «КамАЗа»
Начата проверка
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В Ершовском районе Саратовской области погиб 54-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Предварительно установлено, что вечером 26 марта в селе Верхний Кушум мужчина ремонтировал коробку передач своего автомобиля «КамАЗ». Она была приподнята лебедкой, трос которой оборвался. Коробка передач рухнула на голову мужчины, который в тот момент находился под машиной.
Пострадавший скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU