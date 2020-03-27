В Саратовской области прошли масштабные учения российской армии
Военные тренировались в погрузке техники
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В Саратовской области прошли масштабные учения подразделений войск РХБЗ.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ, военные грузили технику в «ИЛ-76».
Всего задействовано 2,5 тыс. бойцов подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Западного и Центрального военных округов и 500 спецмашин, которые размещены на семи полигонах и пяти аэродромах.
Цель мероприятий — проверить готовность армии противостоять распространению новой коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU