В Саратовской области прошли масштабные учения российской армии

27 Март 2020 2020-03-27T08:27:50+03:00

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В Саратовской области прошли масштабные учения подразделений войск РХБЗ.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ, военные грузили технику в «ИЛ-76».

Всего задействовано 2,5 тыс. бойцов подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Западного и Центрального военных округов и 500 спецмашин, которые размещены на семи полигонах и пяти аэродромах.

Цель мероприятий — проверить готовность армии противостоять распространению новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU