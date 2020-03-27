2020-03-27T07:05:48+03:00
Общество

Сегодня на стадионе «Спартак» начнут демонтировать трибуны

Мэр проследил за ходом работ
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вчера, 26 марта, мэр Саратова Михаил Исаев проинспектировал ход работ по реконструкции стадиона «Спартак».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сейчас идет демонтаж аварийной трибуны: спецтехника разбирает бетонные конструкции, грузовики вывозят мусор и обломки.

Главе города доложили, что при хорошей погоде сегодня прибудет тяжелая техника для окончательного разбора конструкции.

Подрядчики планируют закончить предварительные работы и увезти мусор до майских праздников.

После трибун на стадионе начнется устройство плоскостных сооружений – новых полей. Планируется, что работы пройдут в летний период этого года.

Напомним, модернизация объекта начата по инициативе и при поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове почти 500 жителей в субботу останутся без воды
В Саратове оцеплено здание у правительства области
По улице Плодородная заменено более 350 метров старых коммуникаций
Президентская академия приглашает на дистанционное обучение по программе ДПО
Напавшего на родственников и полицейских сельчанина из Балтая отправили в психбольницу
Отменяются заседания с обманутыми дольщиками в Саратове
Госжилинспекция до мая отменила проверки начисления оплаты за ЖКУ в Саратове
Жители Энгельса пожаловались на завышенные цены на маски
Панков: Благодаря инициативе Володина, Пугачевский район сможет развивать дорожную сеть
Под Ершовом мужчину раздавила коробка передач его «КамАЗа»
В Саратовской области прошли масштабные учения российской армии
Жителям Саратовской области рекомендуют не ходить в церковь
В Балакове юные грабители отняли деньги у 11-летнего ребенка
Сегодня на стадионе «Спартак» начнут демонтировать трибуны
В Аткарске муж до смерти забил жену
В пятницу в Саратове будет тепло и без осадков
Спасать производство холодильников «Саратов» будет завод «Дон»