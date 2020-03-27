Сегодня на стадионе «Спартак» начнут демонтировать трибуны

27 Март 2020 2020-03-27T07:05:48+03:00

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Вчера, 26 марта, мэр Саратова Михаил Исаев проинспектировал ход работ по реконструкции стадиона «Спартак».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сейчас идет демонтаж аварийной трибуны: спецтехника разбирает бетонные конструкции, грузовики вывозят мусор и обломки.

Главе города доложили, что при хорошей погоде сегодня прибудет тяжелая техника для окончательного разбора конструкции.

Подрядчики планируют закончить предварительные работы и увезти мусор до майских праздников.

После трибун на стадионе начнется устройство плоскостных сооружений – новых полей. Планируется, что работы пройдут в летний период этого года.

Напомним, модернизация объекта начата по инициативе и при поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU