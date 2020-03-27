Сегодня на стадионе «Спартак» начнут демонтировать трибуны
Вчера, 26 марта, мэр Саратова Михаил Исаев проинспектировал ход работ по реконструкции стадиона «Спартак».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сейчас идет демонтаж аварийной трибуны: спецтехника разбирает бетонные конструкции, грузовики вывозят мусор и обломки.
Главе города доложили, что при хорошей погоде сегодня прибудет тяжелая техника для окончательного разбора конструкции.
Подрядчики планируют закончить предварительные работы и увезти мусор до майских праздников.
После трибун на стадионе начнется устройство плоскостных сооружений – новых полей. Планируется, что работы пройдут в летний период этого года.
Напомним, модернизация объекта начата по инициативе и при поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
ИСТОЧНИК KP.RU