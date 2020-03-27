В Балакове юные грабители отняли деньги у 11-летнего ребенка
В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в грабеже.
Следствие считает, что днем 14 февраля 15 и 16-летние юноши увидели, что 11-летний мальчик снял с банковской карты наличные и отправился в магазин на улице Факел социализма.
Подкараулив ребенка, они потребовали вывернуть карманы. Оказалось, что у жертвы при себе было две тыс. рублей. Юные грабители выхватили деньги и убежали. После этого родители ограбленного мальчика обратились в полицию.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU