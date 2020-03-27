В Балакове юные грабители отняли деньги у 11-летнего ребенка

27 Март 2020 2020-03-27T07:16:48+03:00

Они подкараулили его в магазине и потребовали вывернуть карманы

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В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в грабеже.

Следствие считает, что днем 14 февраля 15 и 16-летние юноши увидели, что 11-летний мальчик снял с банковской карты наличные и отправился в магазин на улице Факел социализма.

Подкараулив ребенка, они потребовали вывернуть карманы. Оказалось, что у жертвы при себе было две тыс. рублей. Юные грабители выхватили деньги и убежали. После этого родители ограбленного мальчика обратились в полицию.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU