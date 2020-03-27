В Аткарске муж до смерти забил жену
После этого мужчина скрылся
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В Аткарске Саратовской области арестован 34-летний местный житель.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жене, от чего та скончалась.
Следствие считает, что вечером 23 марта мужчина поссорился с 39-летней супругой и избил ее. Когда женщина умерла, он скрылся.
Тело было найдено сотрудниками полиции. Также они вскоре задержали мужа.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU