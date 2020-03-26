ООО «КВС» просит жителей не путать канализацию с мусорным ведром

26 Март 2020 2020-03-26T16:25:12+03:00

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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в круглосуточном режиме осуществляют прочистку канализационных сетей. Ежедневно в диспетчерскую службу поступают десятки заявок на устранение засоров канализации. Основной причиной возникновения данной ситуации является недобросовестное отношение жителей к системе водоотведения.

На днях, в одной из городских больниц, специалисты проводили профилактические мероприятия по очистке канализационных сетей с использованием гидродинамического оборудования. При проведении работ из коммуникаций были извлечены инородные объекты по типу бинтов, шприцов, медицинских приспособлений, а также остатки продуктов питания. Нарушение правил пользования системой водоотведения, а именно сброс посторонних предметов в канализацию, неоднократно приводили к подтоплению подвальных помещений городской больницы.

Как отмечают сотрудники ООО «КВС», согласно требованиям нормативных документов, промывка канализационных трубопроводов должна осуществляться раз в год. Однако из-за недобросовестных жителей, нарушающих правила пользования системами холодного водоснабжения и водоотведения, происходят засоры коммуникаций, что негативно сказывается на всей системе водоснабжения.

Напоминаем, в целях предотвращения засоров профилей необходимо помнить несколько важных правил:

- твердые бытовые отходы, в том числе и растительного происхождения (очистки, стебли, пропавшие плоды), которые остаются после заготовок и приготовления пищи, а также испорченные продукты, жиросодержащие соусы и пр. необходимо выбрасывать только в мусорное ведро;

- чтобы избежать попадания крупных частиц в канализацию, необходимо использовать защитную сетку для раковин и моек;

- запрещены к сбросу средства личной гигиены, хозяйственные предметы, полиэтиленовые пакеты, стеклянная и пластиковая тара.

ИСТОЧНИК KP.RU