2020-03-26T16:25:12+03:00
Общество

ООО «КВС» просит жителей не путать канализацию с мусорным ведром

Ежедневно специалисты получают десятки заявок на устранение засоров
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в круглосуточном режиме осуществляют прочистку канализационных сетей. Ежедневно в диспетчерскую службу поступают десятки заявок на устранение засоров канализации. Основной причиной возникновения данной ситуации является недобросовестное отношение жителей к системе водоотведения.

На днях, в одной из городских больниц, специалисты проводили профилактические мероприятия по очистке канализационных сетей с использованием гидродинамического оборудования. При проведении работ из коммуникаций были извлечены инородные объекты по типу бинтов, шприцов, медицинских приспособлений, а также остатки продуктов питания. Нарушение правил пользования системой водоотведения, а именно сброс посторонних предметов в канализацию, неоднократно приводили к подтоплению подвальных помещений городской больницы.

Как отмечают сотрудники ООО «КВС», согласно требованиям нормативных документов, промывка канализационных трубопроводов должна осуществляться раз в год. Однако из-за недобросовестных жителей, нарушающих правила пользования системами холодного водоснабжения и водоотведения, происходят засоры коммуникаций, что негативно сказывается на всей системе водоснабжения.

Напоминаем, в целях предотвращения засоров профилей необходимо помнить несколько важных правил:

- твердые бытовые отходы, в том числе и растительного происхождения (очистки, стебли, пропавшие плоды), которые остаются после заготовок и приготовления пищи, а также испорченные продукты, жиросодержащие соусы и пр. необходимо выбрасывать только в мусорное ведро;

- чтобы избежать попадания крупных частиц в канализацию, необходимо использовать защитную сетку для раковин и моек;

- запрещены к сбросу средства личной гигиены, хозяйственные предметы, полиэтиленовые пакеты, стеклянная и пластиковая тара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасать производство холодильников «Саратов» будет завод «Дон»
Панков по ситуации в СГЭТ: Количество взлетов должно равняться количеству посадок
За четвертый квартал 2019 года МегаФон нарастил выручку на 5,4%
ООО «КВС» просит жителей не путать канализацию с мусорным ведром
Мэр Саратова призвал семьи с детьми общаться в специальном чате на время самоизоляции
Предприятия Саратовской области планируют уволить в ближайшее время почти 2,5 тысячи человек
Благотворительный фонд «Столица милосердия» и депутат Юлия Литневская подарили больным детям, наборы для творчества и игрушки
Нехватка антисептиков в Саратове: Радаев предложил заместителям подумать головой
Cаратовцам показали, как может выглядеть новая набережная
Куда завезут маски: Сетевые магазины продолжат работу в Саратовской области на неделе выходных
В Саратовской области почти треть аппаратов ИВЛ заняты под пациентов
Член ОНФ, главврач поликлиники №17 Тимур Савинов: Мы победим коронавирус
Сегодня в Саратове и Энгельсе проходит автомобильный крестный ход против коронавируса
Директор ППК «РЭО» об Энгельсском МПК: Очень хорошее современное предприятие
Коронавирус в Саратовской области: Детсады закрываются, работают только дежурные группы
Ковалев попросил жителей области следовать предписаниям медиков и не поддаваться панике
Панков: мы живём в состоянии войны
Радаев: Саратовская область закрывает на неделю все торговые центры, кафе
Дмитрий Анпилогов: Ни один турист через местных операторов не покинул Саратовскую область
Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2020 года
Мэр Саратова: ношение масок станет обязательным