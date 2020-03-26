2020-03-26T16:07:20+03:00
Общество

Предприятия Саратовской области планируют уволить в ближайшее время почти 2,5 тысячи человек

В зоне риска также тысячи субьектов малого бизнеса
Александр Уриевский
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На заседании правителства области озвучили цифры предстоящих сокращений работниковНа заседании правителства области озвучили цифры предстоящих сокращений работников
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В Саратовской области 152 предприятия подали заявки в Гострудинспекцию на сокращения персонала. Об этом 26 марта сообщила зампред Валентина Гречушкина на совещании в областном правительстве по координации действий в условиях пандемии коронавируса.

Эти организации, среди которых есть крупные производства, планируют уволить в ближайшие три месяца 2,4 тысячи человек.

Еще 1,3 тысячи человек будет переведено в режим неполной занятости.

Сегодня официально на учете в областной службе занятости состоят более 10 тысяч безработных.

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова в своем докладе отметила, что в Саратовской области из-за ограничений связанных с карантином и выходными днями, а также общим экономическим кризисом в результате пандемии коронавируса пострадать могут 20 тысяч субьектов малого предпринимательства. В результате происходящего их количество, прогнозно, может сократиться вдвое. При этом в этих компаниях и ИП работают около 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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