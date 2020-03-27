2020-03-27T06:01:07+03:00
Общество

В пятницу в Саратове будет тепло и без осадков

Ветер будет дуть с севера и северо-запада
Екатерина Семенова
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Будет облачно с прояснениямиБудет облачно с прояснениямиФото: Екатерина Семенова
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В пятницу в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют туман.

Осадки маловероятны. Ветер будет дуть с севера и северо-востока, при порывах его скорость составит до 12 метров в секунду.

Днем столбик термометра поднимется до +6...+11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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