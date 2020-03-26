2020-03-26T15:49:13+03:00
Общество

Литневская передала юным пациентам саратовской больницы «коробку храбрости» и наборы для творчества

Дарья Вострикова
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В ставшей уже традиционной акции вместе с депутатом областной Думы приняли участие представители благотворительного фонда «Столица милосердия»

Напряженная ситуация по вирусной инфекции, которая наблюдается во всем мире и в том числе в нашей стране, вовсе не отменила течение иных болезней. К большому сожалению, дети продолжают болеть как острыми, так и хроническими заболеваниями. Часть из них требует обязательного стационарного лечения. Пребывание в стационаре всегда стресс для любого ребенка. Этот стресс может усугубляться и достаточно травматичными для психики ребенка процедурами. Естественное желание и потребность любого взрослого – уменьшить тревожность ребенка, создать для него приятное настроение, вселить надежду на скорейшее выздоровление и воссоединение с семьей.

Чтобы приободрить юных пациентов Клинической больницы имени С. Р. Миротворцева СГМУ, благотворительный фонд «Столица милосердия» и депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская, посетив детей в больнице, принесли с собой подарки и «Коробку храбрости». Пройдя какую-либо болезненную процедуру, каждый ребенок может взять игрушку из этой коробки, тем самым получив награду за свое мужество.

Так же депутат передала детям в палаты пакеты с материалами для творчества. Рисование, лепка из пластилина, аппликации из цветной бумаги – все это необходимо, чтобы скрасить время, которое ребенок вынужден проводить в больничной палате и смог выбрать для себя вид творчества, который поможет раскрыть его потенциал.

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Юлия Литневская уже не первый раз встречается с детьми, находящимися на лечении в больнице им. С.Р.Миротворцева. В октябре прошлого года она уже принимала участие в благотворительной акции «Всемирный день борьбы с артритом», на которой вручила подарки самым маленьким пациентам с этим страшным диагнозом. Организаторами этой уже традиционной для Саратова акции являются – доценты СГМУ Юрий Спиваковский и Анна Спиваковская, которые и в этот раз горячо поддержали идею установки «Коробки храбрости» для маленьких пациентов.

- Умение расположить ребенка к себе очень важно для врача-педиатра, ведь от этого зависит, насколько легко будет проходить лечение ребенка, как он будет соглашаться на процедуры и переносить их и даже то, как он будет относиться к лечению в будущем. Поэтому весь коллектив отделений педиатрии, от санитарки до заведующего отделением пытается сделать атмосферу в стационаре душевной, комфортной и веселой. Каждый, кто учится в медицинском университете, и выбрал своей специальностью педиатрию, должен понимать, что педиатр – не только врач, но и своего рода воспитатель, который должен подбодрить своего юного пациента, – отметил Юрий Спиваковский.

Депутат оставила запас игрушек для пополнения «Коробки храбрости», а также запас влажных салфеток, чтобы дети могли протирать руки, не выходя из палаты, и попросила приглашать в гости, как только понадобятся новые призы для стойких малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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